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البيئة والمسطحات المائية تضبط 89 قضية متنوعة فى مجال حماية الثروة السمكية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:13 م
البيئة والمسطحات المائية تضبط 89 قضية متنوعة فى مجال حماية الثروة السمكية حملات شرطة المسطحات المائية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة، ومن أبرزها القضايا ضبط 89 قضية متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية.

 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، منها فى مجال حماية البيئة، ضبط 25 سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة" بالمخالفة لقانون البيئة.

 

وفى مجال حماية البيئة ومكافحة المنشآت الصناعية المخالفة، تم ضبط شركة بنطاق مديرية أمن الجيزة، لارتكاب المخالفات الآتية التخزين الغير أمن من المخلفات الخطرة، التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة، عدم اكتمال سجل المواد والمخلفات الخطرة، التخلص غير الأمن من الزيوت المعدنية المستهلكة والمخلفات الصلبة، عدم التخزين الأمن للكيماويات بالمصنع، عدم التخزين الأمن للمخلفات الصلبة، عدم اكتمال سجل الحالة البيئية بالمخالفة لقانون البيئة.

 

وفى مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط (89) قضية متنوعة، فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (10) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية، فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف، تم ضبط (4) قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية وقانون الصرف والرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكانت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، شنت حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، وأسفرت عن ضبط 59 طن أسمدة و150 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة.

 

وأسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيوانى، عن ضبط مصنع و3 مخازن، و4 محلات أعلاف، وجميعهم "بدون ترخيص" بنطاق مديريتي أمن الشرقية والقليوبية بمضبوطات وزنت 59 ونصف طن أسمدة، و150 طن أعلاف، وطن و800 كيلو مبيدات مغشوشة، مقلدة، وغير مصرح بتداولها، بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

 


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