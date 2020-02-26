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خالد صلاح
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البحرين تقرر تخفيض الرحلات مع دول المنطقة و تمديد تعليق رحلات دبى و الشارقة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:55 م
البحرين تقرر تخفيض الرحلات مع دول المنطقة و تمديد تعليق رحلات دبى و الشارقة طيران البحرين
أ ش أ

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أعلنت هيئة الطيران المدنى فى مملكة البحرين تخفيض عدد الرحلات القادمة من دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبى الدولى ومطار الشارقة الدولى لمدة 48 ساعة إضافية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا ومكافحته والتصدى له.
 
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن هيئة شئون الطيران المدنى أكدت أنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس الكورونا ، واتباع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية فى هذا الشأن لمكافحة فيروس الكورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
 
وشددت هيئة الطيران المدنى فى هذا الصدد على جميع المسافرين ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس الكورونا التى أصدرتها وزارة الصحة والمتوافقة مع المعايير الدولية.
 
وكانت وزارة الصحة البحرينية، قد أكدت مواصلة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا ومكافحته والتصدى له بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، منوهة بأن كافة التدابير الوقائية يتم اتباعها حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، متطلعة من الجميع التعاون مع مختلف الجهات للحد من انتشار الفيروس من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.
 
وحسب وكالة أنباء البحرين، أفادت وزارة الصحة "أن العدد الإجمالى للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة فى المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي"، مشيرة إلى "أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التى أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولى فى القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس.
 
وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحى بمنطقة السلمانية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبى المختص.
 

البحرين

طيران البحرين

كورونا

فيروس كورونا

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