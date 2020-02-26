البحرين تعلن فحص مواطنيها الذين تواجدوا فى إيران خلال فبراير

وكالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، وفى إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بأنها ستقوم بتحديد مواعيد لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا فى إيران خلال شهر فبراير الجارى، وذلك لضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19).

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قام بزيارتها فى الشهر الجاري الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص، منوهة بأن على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من الوزارة لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية وفقًا للمعايير الدولية، كما يتوجب على جميع من زار ايران في شهر فبراير الجاري البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، حتى جدولة موعد الفحص وإتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، كشفت عن تكثيف جولاتها التفتيشية التي تقوم بها إدارة التفتيش للفترتين الصباحية والمسائية على الصيدليات والأسواق والمحلات التجارية التي تبيع الكمامات والمواد المعقمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) للتأكد من عرضها وبيعها وعدم إخفائها أو الزيادة في أسعارها.

وجرى زيارة العديد من الصيدليات والمحلات التجارية في محافظات مملكة البحرين وتم إنذار14 منشأة بشكل نهائي بعدم رفع الأسعار لما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وجارى متابعة هذه المنشآت للتحقق من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أية حالات مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة حتى في أيام الاجازات وفي أوقات مختلفة، حيث تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، وتحذر الوزارة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً أو أيةً عقوبات مقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.