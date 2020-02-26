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الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:06 م
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البابا فرنسيس يلغى زيارته للعراق هذا العام بسبب مخاوف أمنية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:09 م
البابا فرنسيس يلغى زيارته للعراق هذا العام بسبب مخاوف أمنية البابا فرنسيس
رويترز

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ألمح البابا فرنسيس اليوم الأربعاء أنه لن يزور العراق هذا العام كما كان يرغب، والتصريحات المرتجلة للبابا، والتى جاءت أمام مجموعة من الزوار العراقيين خلال لقائه مع الجمهور العام فى ساحة القديس بطرس بمدينة الفاتيكان، هى الأوضح حتى الآن بخصوص تأجيل الرحلة، التى يحتمل أن تكون خطيرة، إلى أجل غير مسمى.

وقال "أقول لكم أهل العراق إننى قريب جدا لكم. إنكم فى ساحة حرب. تعانون حربا من أكثر من جهة. أصلى من أجلكم ومن أجل بلادكم التى كانت فى برنامج زياراتى هذا العام".

كان البابا قد قال فى يونيو إنه يرغب فى زيارة العراق خلال عام 2020، لكن مخاوف أمنية جعلت الفاتيكان لا يعلن عن الرحلة كما لم يبلغ التحضير لها مرحلة رسمية.

 

وعانى المسيحيون فى العراق، الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف، من فترة عصيبة بشكل خاص عندما سيطر تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد، لكنهم استعادوا حرياتهم منذ طرد المتشددين.

 

واجتمع البابا فرنسيس الشهر الماضى مع الرئيس العراقى برهم صالح واتفقا على ضرورة احترام السيادة الوطنية للعراق. جاء ذلك فى أعقاب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإيران على الأراضى العراقية.=


البابا فرنسيس

العراق

داعش

المسيحيين

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