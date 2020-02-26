الإنتاج الحربي" ينظم معرض للشاحنات " ماز"

تنظم وزارة الإنتاج الحربي اليوم معرض للشاحنات "ماز " بمقر قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام ، بحضور عدد من القيادات بوزارة الإنتاج الحربي و القوات المسلحة ووزارة التموين وبعض الشركات والجهات والمؤسسات التصنيعية بالمحافظات.

حيث يتم خلال المعرض عرض الشاحنات " ماز" بطرازاتها المختلفة بهدف تسويقها للشركات والجهات والمؤسسات المختلفة التى تستخدم هذا النوع من الشاحنات وتبادل الإمكانيات الفنية والتكنولوجية مع الشركات المصنعة للشاحنات لتطوير هذه الصناعة فى مصر ، كما يعد المعرض فرصة لتوقيع العقود والشراكات مع الشركات والجهات المختلفة العاملة فى هذا المجال.

والجدير بالذكر ان الشاحنات " ماز" يتم تصنيعها بمصنع حلوان للآلات والمعدات ( مصنع ٩٩٩) الحربي بالتعاون مع شركة "ماز" البيلاروسية ، حيث يتم نقل التكنولوجيا البيلاروسية فى مجال تصنيع الشاحنات لـ(مصنع٩٩٩) الحربي وزيادة نسب المكون المحلى لها فى التصنيع من خلال الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتوفره به ، وذلك بهدف سد إحتياجات السوق المحلى وتوطين هذه الصناعة فى مصر بأحدث التكنولوجيات العالمية.