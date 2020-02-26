الإمارات: جاهزون "لأسوأ الاحتمالات" مع انتشار "كورونا" بالشرق الأوسط

قال مسؤول بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصريحات لرويترز اليوم الأربعاء، إن الإمارات "مستعدة جيدا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات" مع انتشار فيروس كورونا المستجد فى الشرق الأوسط.
وأضاف المسؤول أن الإمارات لديها منشآت كافية لوضع المرضى فى الحجر الصحى وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة".
وأوضح أنه لا يوجد خطط فى الوقت الحالي لإلغاء مؤتمرات أو أحداث عامة أو لإغلاق مؤقت للمدارس أو الشركات أو المؤسسات بسب فيروس كورونا المستجد
وشخصت إصابة 13 شخصا بالمرض فى الإمارات تعافى ثلاثة منهم واثنان فى حالة خطيرة.
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