الإمارات: جاهزون "لأسوأ الاحتمالات" مع انتشار "كورونا" بالشرق الأوسط

رويترز

قال مسؤول بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصريحات لرويترز اليوم الأربعاء، إن الإمارات "مستعدة جيدا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات" مع انتشار فيروس كورونا المستجد فى الشرق الأوسط.