الإعلان عن أول حالة اشتباه بفيروس كورونا بمقر الأمم المتحدة فى فيينا

فيينا (أ ش أ)

أعلن مكتب الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية (فيينا ) اليوم الأربعاء، عن الاشتباه فى اصابة أحد الموظفين بالأمم المتحدة بفيروس كورونا المستجد، وأفاد بيان للمنظمة الدولية، اليوم الأربعاء، نقلا عن إدارة الخدمة الطبية لمركز "فيينا الدولي " بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى مخصص لمزيد من المراقبة والاختبارات ، كما يجري فحص أفراد أسرته ، والمقربين منه .

وأشار البيان إلى أن مكتب الأمم المتحدة سيقدم تقريرا شاملا عن الحالة غدا الخميس، بالتعاون مع وزارة الصحة النمساوية، ولفت إلى نصيحة منظمة الصحة العالمية بمواصلة الالتزام بالتدابير العامة للوقاية من الأمراض الخاصة بالجهاز التنفسى .

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حذر من أن استخدام عبارة "وباء عالمى" لوصف فيروس "كورونا" المستجد قد يسهم فى زيادة المخاوف غير المبررة، وأضاف جيبريسوس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن استخدام عبارة "وباء عالمي" قد يوحي بأن السلطات الصحية عاجزة عن احتواء الفيروس، وأن هذا أمر غير صحيح.

وقال إن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية مقلقة للغاية. من جانبه، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إلى عدم الهلع بسبب تفشي كورونا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 80 ألفا و988 حالة إصابة في العالم ، شخصت 96.5 % منها في الصين.

وأعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد إلى 12 حالة وفاة و325 حالة إصابة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة وثلاث حالات إصابة جديدة.

وذكرت قناة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي "جوزيبي كونتي" طالب بالتحلي بالهدوء، وذلك عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المناطق بالبلاد.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).