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الأوقاف الكويتية تحدد "كورونا" موضوعا لخطبة الجمعة القادمة ولا تزيد عن 10 دقائق

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:24 م
الأوقاف الكويتية تحدد "كورونا" موضوعا لخطبة الجمعة القادمة ولا تزيد عن 10 دقائق كورونا
كتب محمد جمال

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قررت وزارة الاوقاف الكويتية بعد اجتماع مجلس الوكلاء اليوم الأربعاء، بأن توحد خطبة الجمعة في جميع مساجد البلاد في المحافظات الست والتي تتحدث عن التوجيهات الشرعية بخصوص فيروس «كورونا»، حيث عممت على جميع الائمة والخطباء بضرورة الالتزام. وقالت مصادر « القبس» إن الخطبة ستكون مدتها لاتزيد عن 10 عن دقائق

وترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي اجتماعاً طارئاً حضره وكلاء الوزارة المساعدين، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات في الوزارة لبحث الدور التوجيهي في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وأكد المهندس فريد عمادي أن الاجتماع أسفر عن مجموعة من التوجيهات والتعليمات للعاملين في الوزارة ولعموم الجمهور تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن التعامل مع فيروس كورونا.

وقال عمادى فى تصريح صحفى بحسب "القبس": تم التركيز على ضرورة قيام الوزارة بالدور التوجيهي لتوعية الجمهور سواء كان من المواطنين أو المقيمين للتعامل مع هذا الحدث بطريقة صحيحة ومن وجهة نظر شرعية. وأضاف: «تم الاتفاق على تخصيص خطبة يوم الجمعة القادم لموضوع التعامل الشرعي مع الأمراض والتي ستكون مُ لزمة للخطباء بجميع المساجد بالإضافة إلى المساجد التي تقام فيها خطبة الجمعة للناطقين بغير اللغة العربية لتوعية الجمهور بوجهة النظر الشرعية في كيفية التعامل مع هذا الحدث والابتعاد عن الإشاعات، مع حث الأئمة والخطباء بتحديد مدة خطبة صلاة الجمعة على ألا تتجاوز عشر دقائق خلال الفترة المقبلة وإلى إشعار آخر». وأشار عمادي إلى أن الوزارة حثت جميع العاملين في المساجد بضرورة التأكيد على نظافة المسجد وتوفير مستلزمات النظافة الكافية لجمهور المصلين بشكل دائم ومستمر.


كورونا

فيروس كورونا

الكويت

خطبة الجمعة

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