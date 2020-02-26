الأمومة والطفولة بالمنيا : عقد 61 لقاء توعوي للتحذير من خطورة الهجرة غير الشرعية

أعلنت إدارة المرأة والطفولة والأمومة بمحافظة المنيا، عن عقد 61 لقاءا توعويا ، حول خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، على مستوى مراكز المحافظة ، جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بضرورة تبني برامج ومبادرات للتوعية من خطورة الهجرة غير الشرعية وقالت بهيرة سيد ، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة، إنه سيتم عقد 61 لقاء للتوعية بخطورة ظاهرة الهجرة الشرعية في الفترة من 2 مارس وحتى 19 مارس 2020 بالقرى الرئيسية بالمراكز ففي مركز العدوة سيتم عقد لقاءات فى 4 قرى، و6 قرى بمركز مغاغة، و7 قرى بمركز بنى مزار، و5 قرى بمركز مطاى، و9 قرى بمركز سمالوط، و8 قرى بمركز المنيا ، و8 قرى بمركز أبوقرقاص، و9 قرى بمركز ملوى، و5 قرى بمركز ديرمواس ، مشيرة الى أنه فور الانتهاء من القرى الرئيسية سوف تقوم الإدارة بتنفيذ تلك اللقاءات التوعوية بالقرى الفرعية .
الأمومة والطفولة بالمنيا : عقد 61 لقاء توعوي للتحذير من خطورة الهجرة غير الشرعيةالأربعاء، 26 فبراير 2020 01:07 م
المرأة والطفولة والأمومة بمحافظة المنيا
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كما أوضحت، أن وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة تعقد لقاءات توعية بالتعاون مع الوحدات المحلية من خلال إدارة المرأة والأمومة والطفولة وتكافؤ الفرص ووحدة حماية الطفل والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ،حول موضوعات عدة ، منها العنف ضد المرأة بكل أشكاله ، ومناهضة التدخين وأضراره على صحة الطفل في المستقبل ، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتكثيف حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد.
وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد وجه كافة الجهات المعنية في المحافظة بتبني برامج ومبادرات للتوعية من خطورة الهجرة غير الشرعية ،بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة وكذلك مركز الإعلام ، للنزول إلى القري وتوعية الأهالي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الايجابية الأمنه، وسبل الهجرة الامنه، فضلا عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.
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