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خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية تنخفض ومخاوف فيروس كورونا تعصف بالمستثمرين

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:31 ص
الأسهم الأوروبية تنخفض ومخاوف فيروس كورونا تعصف بالمستثمرين الأسهم الاوروبية
رويترز

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نزلت الأسهم الاوروبية للجلسة الخامسة على التوالى اليوم الأربعاء فيما يخشى مستثمرون الأثر المتنامى لفيروس كورونا سريع الانتشار مما دفع شركات حول العالم للتحذير بشأن النتائج.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش ليسجل أول خسائر لخمسة أيام متتالية منذ يوليو 2019.

ويأتى ذلك بعد تعاملات غير مبشرة فى آسيا وول ستريت خلال الليل بعدما حذر مسؤولو الصحة فى الولايات المتحدة المواطنين وطالبوهم بالتأهب لاحتمال انتشار الفيروس بعدما وصل لإسبانيا وعشرات الدول من كوريا الجنوبية إلى إيطاليا.

وفى الجلسات الأربع السابقة، فقدت الأسهم العالمية ثلاثة تريليونات دولار من قيمتها مع خفض اقتصاديين توقعات النمو وتحذير شركات من تراجع الأرباح بسبب الفيروس.

ونزل سهم دياجو البريطانية لصناعة المشروبات الروحية 1% بعدما أشارت لتقديرات بأن يقلص الفيروس أرباح 2020 بواقع 200 مليون جنيه استرلينى (260 مليون دولار).

وخفضت مجموعة دانون للأغذية توقعاتها لهامش الربح والمبيعات لعام 2020 لتعزو ذلك إلى ضبابية اقتصادية وفيروس كورونا.


الأسهم الاوروبية

فيروس كورونا

المؤشر ستوكس

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