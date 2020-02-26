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الأرصاد: انعدام فرص سقوط الأمطار وظهور شبورة تصل لحد الضباب

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:54 ص
الأرصاد: انعدام فرص سقوط الأمطار وظهور شبورة تصل لحد الضباب شبورة
كتب ـ محمود راغب

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كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الأربعاء تشهد حالة الطقس تحسنا على كافة الأنحاء، وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التى شهدتها البلاد، بدأت الأحد الماضى حتى أمس الثلاثاء.

 

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بداية من اليوم الأربعاء تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام .

 

وِحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من فرص تكون الشبورة على الطرق والتى تصل لحد الضباب، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدة السائقين باتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق .

 

ويشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهار شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للدفء  نهار شديد البرودة ليلا،  والرياح معتدلة.

 

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة ، وشمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة تصل لحد الضباب على مناطق متفرقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة. 

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة ، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات.

 

 

 



 


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