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خالد صلاح
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الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى إيطاليا ويلغى عددا من الرحلات إلى الشرق الأقصى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:20 م
الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى إيطاليا ويلغى عددا من الرحلات إلى الشرق الأقصى الخطوط الاردنية
أ ش أ

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قرر الأردن تعليق الرحلات الجوية بينه وإيطاليا بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر، كما تم إلغاء العديد من الرحلات إلى الشرق الأقصى؛ فى ضوء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا وبعض الدول الآسيوية.
 
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " عن الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية الأردنية ستيفان بيشلر، قوله إن هذه القرارات تستهدف سلامة المسافرين فى ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى إيطاليا وبعض الدول الآسيوية، مؤكدًا الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات العملية التى تساعد على بقاء الأردن خاليًا من الفيروس.
 
وكانت الحكومة الإيطالية، قد أعلنت عن وفاة 12وإصابة 374 نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها.
 
وكانت رئيس وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا أنجيلو بوريلى، أعلن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين بسبب فيروس كورونا فى شمال إيطاليا ليصل العدد الإجمالى للوفيات جراء أسوأ تفش للمرض فى أوروبا إلى عشرة.
 
وقال بوريلى للصحفيين، إن الثلاثة فى الثمانينات من العمر وهم من لومباردى أكثر المناطق تضررا بالفيروس فى إيطاليا، وأضاف أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبتهم فى شمال البلاد.
 
من جهة أخرى، كشف موقع "CNN" الاخبارى، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على أكثر من 80 ألف شخص وسط مخاوف من الوباء، يوجد فى إيطاليا أكبر عدد من فيروس كورونا خارج آسيا.
وقال موقع (CNN) استمر تفشى العديد من حالات انتشار الفيروس التاجى الجديد خارج البر الرئيسى للصين، حيث يحذر الخبراء من أننا قد نقترب من مستويات الوباء.
 
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن فريقًا من منظمة الصحة العالمية وصل إلى إيطاليا مساء أول أمس الاثنين "لدعم السلطات الإيطالية فى فهم الموقف"، سيكون تركيز الفريق على "الحد من انتقال العدوى من إنسان لآخر" بعد الارتفاع السريع فى الحالات.
 

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فيروس كورونا

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