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الأحد المقبل.. جامعة سوهاج تستضيف مبادرة "دكان الفرحة" التابعة لصندوق تحيا مصر

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:45 م
الأحد المقبل.. جامعة سوهاج تستضيف مبادرة "دكان الفرحة" التابعة لصندوق تحيا مصر جانب من الاجتماع
سوهاج - محمود مقبول

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عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج اجتماعا تنسيقيا مع وفد صندوق تحيا مصر، ويمثله هشام خليفة مدير برنامج الدعم الاجتماعي بالصندوق، نهال فاروق مدير العلاقات العامة، المهندس أدهم محمود مسئول برنامج التمكين العمراني، محمود رشدي منسق الصندوق بالمحافظة، وبحضور الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، صبري محمود مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، وذلك لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لتنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" التابعة لصندوق تحيا مصر داخل الجامعة.

 

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن المبادرة تستهدف توزيع الملابس الجاهزة الجديدة على طالبات الجامعة الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة مجاناً، من خلال تنظيم معرض بمقر الجامعة القديم، والمقرر افتتاحه الأحد القادم الأول من شهر مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 4 من الشهر نفسه.

 

وأوضح هشام خليفة، أن المبادرة تستهدف دعم الطلاب المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية، حيث أن المبادرة نجحت فى توزيع 100 ألف قطعة ملابس لحوالى 45 ألف مستفيد منذ اطلاقها، مضيفا أن المبادرة تأتى ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعى الذى ينفذه الصندوق لدعم شتى مجالات التكافل بين المصريين، موضحاً أنه سيتم توزيع بطاقات خاصة للطالبات المستفيدات من خلال إدارات رعاية الشباب بالكليات المختلفة بالجامعة، حيث تم حصر 5 آلاف طالبة من الأكثر احتياجاََ لتوزيع 15 ألف قطعة ملابس بواقع 3 قطع لكل طالبة.

 

يذكر أن وحدة الصيانة والتركيبات الفنية بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، تواصل أعمال الصيانة الأولية للكشف المبكر عن أعطال 3000 جهاز تكييف بمقري الجامعة القديم والجديد.

 

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، إن أعمال الصيانة يشرف عليها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المعاونة بالكلية بمشاركة عدد من الطلاب، والتى تعد بمثابة تدريب عملي وميداني على ما تعلموه خلال فترة دراستهم في الكلية، موضحاً أن عدد أجهزة التكيف المستهدفة لخطة الصيانة والكشف المبكر عن الأعطال قبل حلول فصل الصيف تصل إلى ما يقرب من 3000 جهاز بكافة أنحاء الجامعة.

 

من جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالرحيم، القائم بأعمال عميد الكلية، إن فريق العمل يتبع وحدة الصيانة والتركيبات الفنية بالكلية، ويتضمن 4 أعضاء من هيئة التدريس المعاونة،إضافة إلى 8 طلاب بمختلف الفرق الدراسية، مشيراً إلى أن العمل متواصل حتى الانتهاء من عمل الصيانة لكافة الأجهزة أعمال الصيانة الأولية تشمل تزويد غاز الفريون، وصيانة القطع التالفة،وغسيل ونظافة وهواء.

 

يذكر أن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، جانب من الدورة التدريبية الخاصة بمحو أمية العاملين رقمياً، والتى تنظمها نقابة العاملين بالجامعة بالمعمل التجارى بالحرم القديم، يصاحبه الدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد للجامعة، ومحمد نصر نقيب العاملين.

 

 


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