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اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال 2.5 و الجوافة 4 جنيهات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:50 ص
اسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال 2.5 و الجوافة 4 جنيهات الفاكهة
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 26-2  - 2020، استقرارا وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة ،و أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف شهدت استقرار فى الفترة الحالية بسبب زيادة الانتاج المحلى بما يلبى احتياجات السوق ، ما أدى الى زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار . 
 
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 3.5- 5 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 2- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو. 
 
  
وأشار النجيب ل"اليوم السابع" إلى  أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات، كما استقرت أسعار الرمان للترواح بين 5-9جنيهات، تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 . 
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.

اسعار الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم

سوق العبور

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