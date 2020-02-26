استجابة لـ سيبها علينا.. محافظة المنوفية ترفع القمامة بمركز شباب بنى غريان

المنوفية -محمد فتحى

أعلنت محافظة المنوفية، فى بيان لها اليوم، رداً علي ما نشر بموقع اليوم السابع تحت عنوان "أهالي بني غريان يشكون من تحول مركز الشباب إلي مقلب قمامة"، أنه تم تنظيم حملة مكبرة للنظافة بمنطقة مركز شباب كفر بني غريان، وتم الانتهاء من شفط المياه الراكدة ورفع بؤر القمامة، وتم تمهيد الملعب، بناءً علي توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف حملات النظافة بدائرة المحافظة وإستجابة للشكوي.

وكان القارئ أحمد عبد الجواد، أرسل شكوى عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص الإهمال بمركز كفر بنى غريان التابع لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ويقول القارئ عبر رسالته لـ"اليوم السابع"، إن ملعب الناشئين أصبح عبارة عن مقلب للقمامة وانتشرت به الحشرات والأوبئة حيث لا يوجد أى اهتمام بأي نوع من أنواع الرياضة.

ويضيف القارئ : "نرجو من السادة المسئولين بوزارة الشباب والرياضة تنظيف المركز واعادته لكى يستطيع أطفالنا ممارسة الأنشطة الرياضية بالمركز الوحيد فى القرية".

للتواصل مع القارىء عبر الرقم التالى 01023124834

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات في المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.



رفع القمامة بمركز شباب بنى غريان (1)



رفع القمامة بمركز شباب بنى غريان (1)



رفع القمامة بمركز شباب بنى غريان (2)



رفع القمامة بمركز شباب بنى غريان (3)



رفع القمامة بمركز شباب بنى غريان (4)



رفع القمامة بمركز شباب بنى غريان (5)