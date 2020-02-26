استاد الإسكندرية يعلن تنكيس العلم حدادا على الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلن استاد الإسكندرية، عن تنكيس العلم، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإعلان الحداد العام لجمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، فقد تقرر تنكيس العلم باستاد الإسكندرية الرياضى الدولى اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى غروب شمس يوم الجمعة الموافق 28 فبراير2020.

من جانبه، نعى الدكتور محمد عبد الرازق، مدير عام استاد الإسكندرية الدولى، الفقيد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مؤكدا أن النشاط الرياضي مستمرا داخل مقر الاستاد بكافة أنشطته، وأن مسيرة العمل الحكومى لن تتأثر سلبا.

وقد وصلت منذ قليل طائرة، تحمل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك إلى مقر مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك من أجل أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر.



ويستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذى من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

ويشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء بمستشفى الجلاء العسكرى.

ونعت رئاسة الجمهورية أمس ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب 6 أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.



تنكيس الإعلام بإستاد الإسكندرية