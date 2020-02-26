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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 60 حالة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:15 م
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 60 حالة فيروس كورونا
إبراهيم سعيد

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نقلت قناة العربية عبر موقعها، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، فى الولايات المتحدة، إلى 60 حالة بعد تشخيص إصابة أحد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية والخاضعين لحجر صحى قرب مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وفق ما أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 

والمريض هو واحد من بين 232 فردا يخضعون للحجر الصحى داخل قاعدة ميرامار الجوية، التابعة لمشاة البحرية، بعد نقلهم جوا من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار الفيروس.

 

وقال مسؤولون فى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إن المريضين تعرضا للعدوى بشكل منفصل أثناء وجودهما فى الصين وقد وصلا على طائرتين مختلفتين وسكنا فى مقرى إقامة منفصلين.

 

وأعلنت الصين، مساء الأربعاء، أعلى إحصائية لحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا منذ ظهوره فى ديسمبر الماضي، إذ توفى 242 شخصا في أقل من يوم واحد في مقاطعة هوبى وحدها، إضافة إلى عدد كبيرة من الإصابات.

 

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان، إن عدد قتلى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يوم الأربعاء وصل على 242، ما يعنى ارتفاع عدد الوفيات إلى 1310 حالة بنهاية يوم الأربعاء، وأضافت السلطات الصحية في هوبي ، إنه تم تسجيل 14840 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الماصبين إلى أكثر من 48 ألفا في مقاطعة هوبي وحدها، وأكثر من 58 ألف إصابة في عموم الصين.

 


فيروس كورونا

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