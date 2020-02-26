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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الكويت إلى 18 حالة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:34 ص
ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الكويت إلى 18 حالة فيروس كورونا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 18 حالة، إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قالت في بيان إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحةً أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بأحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 11 حالة.. مشيرة إلى أن الحالتين الجديدتين المصابتين بالفيروس لمواطنين اثنين، كانا ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.

يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص، أعلن وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الحريص - في بيان صحفي - أن القرار يأتى فى إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطواريء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال إن إدارة النقل البحرى، قامت بالتنسيق مع مؤسسة الموانيء الكويتية، والجهات الحكومية ذات الصلة، بحظر استقبال السفن والبواخر القادمة من ايران، والعراق، والدول التي انتشر بها الفيروس، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للطيران المدني، بمخاطبة شركات الطيران العالمية، لتزويدها بالقرار الصحي لركابها، فضلا عن التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية من جانب، وشركات الطيران من جانب آخر، لتزويد المنافذ الجوية في الكويت بالمعدات الخاصة لحماية عامليها.

وأشار إلى أن ادارة الطيران المدني الكويتية، طلبت من شركتي الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، تخصيص فرق استجابة سريعة خاصة بالطواريء الطبية، وتطبيق خطط التعقيم بالطائرات، في حال اكتشاف أي حالة مصابة أو بدت عليها أعراض العدوى.


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