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ارتفاع سهم "أميرالد للاستثمار العقارى" 3.46% فى أولى جلسات تداوله

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:00 م
ارتفاع سهم "أميرالد للاستثمار العقارى" 3.46% فى أولى جلسات تداوله البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع سهم شركة أميرالد للاستثمار العقارى بنسبة 3.46% رابحاً 0.10 جنيه ليغلق عند مستوى 2.990 جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، فى أولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية، بحجم تداول 1.6 مليون ورقة مالية بقيمة 4.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 287 صفقة.
 
استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء، الوافد رقم 216 ضمن الشركات المكونة لسوقها الرئيسي، وهى أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقاري وهي شركة عاملة في الاستثمار العقاري بالسوق المصري، والتي سيتم تداولها تحت " EMRI.CA".
 
وتم تنفيذ طرح عام وخاص لـ 70 مليون سهم بنسبة 28% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 2,89 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 202,3 مليون جنيه، موزعة بين 192,2 مليون جنيه قيمة الطرح الخاص و10,1 مليون جنيه قيمة الطرح العام.
 
وفى ضوء ما تضمنته نشرة طرح أسهم الشركة بشأن آلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوم ميلادى تبدأ من أول جلسة تداول على أسهم الشركة بعد تنفيذ الطرح (من يوم 26 فبراير إلى يوم 26 مارس، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ويحق للمساهمين المشترين فى الطرح العام فقط راغبى البيع بإيداع أوامر لعدد الأسهم المخصص لهم فقط من خلال الطرح العام فى تاريخ تنفيذه فى البورصة ووفقاً لكشف حساب صادر من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى وذلك من خلال شركات السمسرة المرخص لها طوال هذه المدة، و في نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ الأوامر المودعة من راغبى البيع والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خلال المدة المشار إليها.
 
وتتوزع ملكية إميرالد للاستثمار العقارى مناصفة بين شركة أمواج العقارية والمصريين للإسكان، وتم عبر الطرح بيع 14% من حصة كل مساهم، من خلال الاكتتاب فى 70 مليون سهم بسعر 2.89 جنيه للسهم، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، وتم تغطية الاكتتاب 17.7 مرة.
 

اميرالد للاستثمار العقارى

البورصة المصرية

البورصة

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