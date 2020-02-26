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ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 10 حالات

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:14 م
ارتفاع حصيلة الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى 10 حالات كورونا - أرشيفية
كتبت فاطمة شوقى

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، فى إسبانيا إلى 10 حالات، وقال مستشار الصحة فى مدريد، إنريك رويز إسكوديرو، إنه تم نقل الحالات إلى مستشفى كارلوس الثالث، مشيرا إلى أن أول ثلاث حالات تم اكتشافها كانت لسائح ألمانى فى لا جوميرا وبريطانى فى مايوركا، وطبيب إيطالى فى تينيريفى.

 

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إلى أن إيطاليا بؤرة انتشار فيروس كورونا فى أوروبا، حيث أن الفيروس أصاب حتى الآن بالفعل 322 شخصا، كما وصل عدد الوفيات إلى 11 شخصا.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه تم عزل الفندق الذى كانا يقيما فيه الطبيب الإيطالى وزوجته بتينيريفى، كإجراء وقائى وتم احتجاز أكثر من 700 نزيل فى الفندق من 25 جنسية مختلفة واخضاعهم للفحوصات لاستبعاد الإصابات الجديدة، وتم إرسال العينات إلى معهد كارلوس الثالث الصحى للتأكيد فى الاختبار الثانى ، بعد البروتوكولات الموضوعة لهذا الموقف، ويتم عزلهم فى الوقت الحالي فى مستشفى سيدة لاكانديلاريا الجامعى.

 

وأضافت أنه بالإضافة إلى الثلاث سائحين، تم تأكيد حالة إصابة شاب فى برشلونة، وآخرى فى بالنسيا، كما أنه فى كتالونيا تك اكتشاف امرأة إيطالية تبلغ من العمر 36 عاما ، وتم ارسالها إلى مستشفى كلينك دى برشلونة.

 

وشدد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز على أهمية عدم الوقوع فى القلق، كما شدد على ضرورة استخدام الأقنعة.

 

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الإسبانية تشدد التدابير الوقائية فى البلاد وقررت الالتزام الصارم ببروتوكول العمل ضد وباء الفيروس.

 

وقالت لوسيا ماداراياجا، أستاذة علم الأحياء المجهرية فى جامعة إقليم الباسك، إن هناك تقنيات تشخيص سريعة وموثوقة تعد أداة أساسية لتأكيد الحالات المشبوهة ومعرفة تطور الفيروس، ولكن على الرغم من ذلك فإنه من المستحيل التنبؤ فى هذا الوقت بمدى تطور انتشار فيروس كورونا حيث ينتشر بشكل سريع للغاية.

 

 


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