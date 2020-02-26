فكتوريا (أ ش أ)

أعلن مسئولو الصحة في هونج كونج، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 89 حالة، وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس في هونج كونج، بينها حالتان ضمن ركاب السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي خضعت للحجر الصحي من قِبل السلطات اليابانية في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من أسبوعين.