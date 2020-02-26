ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى تايلاند لـ 40 حالة

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن 406 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و52 حالة وفاة جديدة أمس، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 2718 والإصابات المؤكدة إلى 78190 حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن مقاطعة هوبى بوسط الصين (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد) سجلت 401 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس من إجمالي الإصابات المسجلة في شتى أنحاء الصين و52 وفاة هي جميع الوفيات الجديدة المسجلة.



وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 439 حالة جديدة مشتبه بها أمس، فيما خرج 2422 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، ليصل إجمالي من غادروا المستشفيات بعد شفائهم إلى 29775 شخصا، وأوضحت أنه تم تتبع 647406 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين، ما يزال 79108 أشخاص منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية أمس، تم الإبلاغ عن 85 حالة إصابة مؤكدة من بينها وفاة شخصين في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و31 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما خرج 18 مريضا في هونج كونج و7 مرضى في ماكاو و5 مرضى في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.