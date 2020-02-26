اختيار رئيس جامعة المنصورة رئيسا للجنة اختيار رؤساء الجامعات

الدقهلية شريف الديب

قرر المجلس الأعلى للجامعات، أختيار الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، رئيسا للجنة اختيار القيادات الجامعية خلفا للدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور اشرف عبد الباسط، أن هناك 3 جامعات سيفتح لها باب الترشح لرئاستها، وهم ” الاسكندرية والعريش وطنطا“، بخلاف الجامعات التي تم الاعلان عن القوائم النهائية المرشحة لمنصب رئيس الجامعة.

كان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري برئاســـــة الدكتور خـالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة.

يذكر بان نظمت جامعة المنصورة اليوم بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية ندوة تحت عنوان " مكافحة الفساد 2020 بمستشفى الأطفال بالجامعة.

حاضر فى الندوة اللواء أسامة حامد مدير مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، والذي أعرب عن سعادته بالتواجد في رحاب جامعة المنصورة العريقة التي شرف بالعمل بها سابقا

و بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، عمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من أستاذتها وطلابها ، مديري مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المتخصصة ، أسامة موسى أمين عام الجامعة، و أمناء الجامعة المساعدين و أمناء كليات الجامعة.

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة لدور هيئة الرقابة الإدارية الهام فى مكافحة الفساد ومنعه مما يزيد من مستوى شفافية المؤسسات المصرية عالميا وجذب الاستثمار الأجنبي لمصر.

وأضاف أن الجامعة تستهدف توعية كافة العاملين بها بدور هيئة الرقابة الإدارية في منع الفساد ومكافحته وبدور بحوث أساتذة الجامعة التي تساعد متخذي القرار في تنفيذ طرق الهيئة لمكافحة الفساد ومنعه .

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