إيران تمنح سجناء إجازة بسبب كورونا

وكالات

قال غلام حسين إسماعيلي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، إن رئيس السلطة القضائية أمر بمتابعة خاصة لأوضاع السجناء من أجل الوقاية من فيروس كورونا ومواجهته.

وأعلنت السلطة القضائية في إيران عن ترتيبات صحية وقضائية خاصة في سجون البلاد بعد انتشار الفيروس في إيران، بحسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

وأضاف إسماعيلي: "خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى الذي عقد الاثنين وتقرير منظمة الطب العدلي عن أوضاع المصابين بهذا الفيروس في بعض المحافظات، فقد تقرر بناء عن أمر صادر من رئيس السلطة القضائية تشكيل لجنة خاصة من قبل مصلحة السجون بالتعاون مع الطب العدلي ووزارة الصحة، لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية للحفاظ على صحة السجناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد أقسام طبية وعلاجية".

وأشار المتحدث باسم القضاء الإيراني إلى أنه "تقرر كذلك خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، لمتابعة الأوضاع القضائية للسجناء، واتخاذ السياسات الجزائية المناسبة وإعلانها إلى الوحدات القضائية".

وأكد إسماعيلي أنه "تقرر اتخاذ تدابير بخفض نسبة أحكام السجن بحق المدانين قدر الإمكان، وتجنب إصدار أحكام السجن باستثناء الحالات الضرورية، وكذلك منح إجازات للسجناء المتوفرة فيهم الشروط اللازمة".

ولفت إلى أنه "تم خلال الـ24 الساعة الماضية، اتخاذ إجراءات جيدة من الرصد والرقابة الصحية المستمرة من قبل الفرق الطبية في السجون".

وقال إنه "من دواعي الارتياح أنه لا توجد أي مخاوف بشأن السجناء".

وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، في وقت سابق، وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا الجديد، من بين 44 حالة جديدة تم تأكيد إصابتها خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع عدد حالات الوفاة في إيران جراء الإصابة بالفيروس إلى 19 حالة.

وقال نمكي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء: "لسوء الحظ، من بين الأربعة والأربعين، الذين أصيبوا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بفيروس كورونا، توفي منهم أربعة، وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 19 حالة وفاة".