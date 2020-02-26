إيران تعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 19 حالة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، ارتفاع حالات الوفيات إلى 19 شخصا، وإصابة 139 أخرين، وذلك بعد وفاة 4 حالات جديدة.

وفى أحدث احصائياتها، بلغ عدد الإصابات والوفيات بالفيروس فى مدينة قم 15 شخصا، و9 فى إقليم جيلان و4 فى العاصمة طهران، وشخص فى إقليم مركزى و 3 فى خوزستان و2 فى سيستان وبلوشستان وشخص فى كرمانشاه وشخص فى اردبيل وشخص فى مازندران وشخص فى لرستان وشخص فى سمنان و2 فى كهجيلوية وشخص فى هرمزجان.

وكان أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جائت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة.وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للافراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

وأجل مجلس خبراء القيادة فى إيران جلسته الأولى بعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا، بعد أن حصد أرواح 16 شخصا وارتفعت عدد الإصابات بالفيروس القاتل إلى 95 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية، وبحسب بيان أصدرته هيئة رئاسة المجلس، "سيتم تأجيل الجلسة فى اطار العمل بالتوصيات الوقائية".

ما أجلت السلطات الإيرانية افتتاح معرض الكتاب فى دورته الـ 33 فى العاصمة طهران، إلى بعد شهر رمضان، بسبب مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتسارع وتيرة انتشار كورونا فى إيران وتمتد إلى السكن الطلابى فى الجامعات، وكشف عبد المجيد خوشنود مساعد شئون الطلبة فى جامعة خواجه نصير طوسي فى طهران، عن اصابة طالب فى هذه الجامعة بكورونا، ويخضع للحجر الصحى الان، وأكد على اخلاء جميع المساكن الطلابية لهذه الجامعة واخضاع المخالطين له فى غرفته للحجر الصحى.

وفى معرض تعليقه على سرعة انتشار المرض فى بلاده، قال الرئيس الايرانى حسن روحانى "لا ينبغي اثارة الخوف في نفوس الناس ولابد من التكافل"، لافتا إلى وجود منتفعين يستغلون هذا المرض فى إيران لاحتكار الكمامات ومواد التعقيم، قائلا "أمر خطير جدا ان يتم استغلال هذا المرض للانتفاع الشخصى".

وتواجه الصحة الإيرانية اتهامات بالتستر على المرض حتى تفشيه فى مدن مختلفة، وتبقى إيران البلد الثانى بعد الصين فى دائرة خطر تفشى هذا الفيروس القاتل وبؤرة محتملة لانتشاره إلى بلدان الجوار الخليج العربى، وذلك بعد حالات الاصابة المؤكدة التى أعلنت عنها بلدان الخليج والتى جائت من إيران.