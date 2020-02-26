إنترفاكس: بوتين يوافق على إجراء تصويت على تعديلات دستورية فى أبريل

موسكو (رويترز)

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وافق اليوم الأربعاء على إجراء تصويت على مستوى البلاد للسماح للمواطنين بإبداء رأيهم فى مجموعة من التعديلات الدستورية يوم 22 أبريل.

ونقلت الوكالة عن النائب بافل كراشينينيكوف قوله إن بوتين وافق على المقترح، وكان بوتين قد اقترح الشهر الماضى تعديلات دستورية قد تتيح له المجال لإبقاء قبضته على السلطة بعد ترك الرئاسة فى عام 2024.

وأعلن الرئيس الروسى، أنه سيتم تزويد الجيش والبحرية الروسيين بأحدث الأسلحة والعتاد بما فى ذلك أنظمة ليزرية وأنظمة تفوق سرعة الصوت.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن بوتين قوله فى مناسبة بالكرملين للاحتفال بيوم المُدافعين عن أرض الآباء "سنبذل قصارى جهدنا ليصبح جيشنا وبحريتنا أكثر تطورًا وتقدمًا وهذا يستلزم تعزيز قدرات قواتتنا الاستراتيجية وتوفير أحدث عتاد لجميع أفرع الجيش ويشمل ذلك الأنظمة الليزرية وأنظمة تفوق سرعة الصوت والأنظمة دقيقة التصويب".

وأضاف "كما نتعهد بنماذج هى فى الواقع أسلحة المستقبل.. تحولنا بالفعل من مرحلة التجارب إلى مرحلة وضع هذه الأسلحة فى الخدمة القتالية المستمرة".

ويجرى الاحتفال يوم المدافعين عن أرض الآباء فى الـ 23 فبراير من كل عام منذ عام 1922 كذكرى لتأسيس الجيش الأحمر وكان يُطلق عليه حتى عام 1993 يوم جيش وبحرية الاتحاد السوفيتي.