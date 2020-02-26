إصابة 5 طلاب باختناق فى حريق بمدرسة تجريبية بقنا

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من بندر قسم قنا، يفيد بإندلاع حريق فى أدوية منتهية الصلاحية بالقرب من المدرسة ونتج عنه إصابة 3 طلاب باختناق، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.



فى سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار جمال محمد ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقى موافى، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير، 3 متهمين بالإعدام شنقًا، وعاقبت آخر بالسجن 15 سنة فى نفس القضية.



وكانت الأجهزة الأمنية بفرشوط، تلقت بلاغًا، فى أكتوبر 2013، بالعثور على جثة عرفات أحمد محمد على، 33 عامًا، عامل ومقيم فرشوط، داخل قطعة أرض زراعية.



وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، عبدالمعطى.ع.م، وعلى.ح.ا، وعبدالحميد.ج.ا، إعدام ، محمود. ا. ك، 15 من أصدقاء المجنى عليه، قاموا باصطحابه إلى أرض زراعية، وكان بحوزته 31 ألف جنيه، لشراء سيارة، والتعدي عليه بقطعة من الحديد، حتى لقى مصرعه، والاستيلاء على المبلغ، وتقسيمه فيما بينهم، والتخلص من الأداء المستخدمة فى الجريمة فى أحد المصارف بالقرب من محل الواقعة والتى تم ضبطها.



تم إحالة القضية التى حملت رقم 613 لعام 2014 جنايات فرشوط، 375 لعام 2014 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، التى عاقبت 3 متهمين ، بالإعدام شنقا وآخر بالسجن 15 سنة.