سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 5 طلاب باختناق فى حريق بمدرسة تجريبية بقنا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:15 م
إصابة 5 طلاب باختناق فى حريق بمدرسة تجريبية بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 طلاب باختناق، اليوم الأربعاء، فى اندلاع حريق بالقرب من المدرسة التجريبية، بمنطقة المساكن بقنا، وتم تحرك 4 سيارات إسعاف، وتمكن رجال الحماية المدنية من أطفاء الحريق.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من بندر قسم قنا، يفيد بإندلاع حريق فى أدوية منتهية الصلاحية بالقرب من المدرسة ونتج عنه إصابة 3 طلاب باختناق، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

فى سياق آخر، عاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار جمال محمد ابراهيم الشريف، وعضوية المستشارين أيمن عبدالحكيم القاضي ومحمود شوقى موافى، وسكرتارية يوسف الشيخ وكرم الطاهر وأسامة الأمير، 3 متهمين بالإعدام شنقًا، وعاقبت آخر بالسجن 15 سنة فى نفس القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية بفرشوط، تلقت بلاغًا، فى أكتوبر 2013، بالعثور على جثة عرفات أحمد محمد على، 33 عامًا، عامل ومقيم فرشوط، داخل قطعة أرض زراعية.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، عبدالمعطى.ع.م، وعلى.ح.ا، وعبدالحميد.ج.ا، إعدام ، محمود. ا. ك، 15 من أصدقاء المجنى عليه، قاموا باصطحابه إلى أرض زراعية، وكان بحوزته 31 ألف جنيه، لشراء سيارة، والتعدي عليه بقطعة من الحديد، حتى لقى مصرعه، والاستيلاء على المبلغ، وتقسيمه فيما بينهم، والتخلص من الأداء المستخدمة فى الجريمة فى أحد المصارف بالقرب من محل الواقعة والتى تم ضبطها.

تم إحالة القضية التى حملت رقم 613  لعام 2014 جنايات فرشوط، 375 لعام 2014 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، التى عاقبت 3 متهمين ، بالإعدام شنقا وآخر بالسجن 15 سنة.

حريق

اخبار مصرية

اخبار الحوادث

محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة