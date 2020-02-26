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الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:06 م
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إصابة 3 مواطنين روس من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:28 م
إصابة 3 مواطنين روس من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" بفيروس كورونا دايموند برنسيس
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أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة فى مجال حماية حقوق المستهلك، اليوم الأربعاء، إصابة 3 مواطنين روس من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" بفيروس كورونا، وقالت بوبوفا - وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية - : "بعد أن قمنا بإجلاء 8 مواطنين روس من اليابان، تم نقلهم جميعا إلى المستشفى ووضعوا تحت المراقبة الطبية، وتبين إصابة 3 بالفيروس، كما تم نقل أفراد أسرهم إلى المستشفى بمدينة قازان".

ونوهت بوبوفا إلى أنه تم التأكد من إصابة المواطنين الثلاثة بالفيروس من خلال إجراء عدة فحوصات.

وأعلنت نائب رئيس الوزراء الروسى تاتيانا جوليكوفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستعلق اعتبارا من 28 فبراير الجارى إصدار تأشيرات دخول لمواطنى إيران، كما ستوقف حركة النقل الجوى مع كوريا الجنوبية اعتبارا من الأول من مارس المقبل بسبب تفشى فيروس "كورونا"، وقالت جوليكوفا -فى إحاطة إعلامية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "فى الوقت الحاضر، اتخذ مقر العمليات القرارات التالية: سنمدد حتى 1 أبريل جميع القيود التى كانت سارية حتى 1 مارس، وستدخل اللوائح ذات الصلة غدا إلى هيئات السلطات التنفيذية الاتحادية المسؤولة وستقدم لرئيس الوزراء ليوقع عليها".
 
وأضافت "أما بالنسبة لإيران: اعتبارا من 28 فبراير، سنفرض حظراً على إصدار تأشيرات العبور من إيران، فضلاً عن حظر إصدار التأشيرات، باستثناء تأشيرات الأعمال والتأشيرات الإنسانية. أما الرحلات الجوية، التى تقوم بها الشركة الروسية الوحيدة " ايروفلوت" وكذلك الشركات الإيرانية فسيستمر تنفيذها".
 
وأشارت إلى أنه " اعتبارا من 1 مارس سيتم وقف حركة النقل الجوى مع كوريا الجنوبية بسبب فيروس "كورونا" فيما عدا رحلات شركة "ايروفلوت" و "اورورا"، حيث " ستقوم شركتا "ايروفلوت" و "اورورا" بتنفيذ رحلات جوية إلى كوريا الجنوبية حتى الانتهاء من نقل جميع المواطنين الروس من هذا البلد".
 
وتشهد إيران خلال الأيام الأخيرة تفشيا كبيرا لفيروس "كورونا" المستجد، ووفقا للبيانات الصادرة عن السلطات الصحية الإيرانية، فإن عدد الوفيات فى البلاد نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد بلغ 19 حالة؛ فيما وصل عدد الإصابات إلى 139.
 
كما تفشى الفيروس فى كوريا الجنوبية، بشكل حاد مؤخرا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة به قرابة 1300 حالة، وبلغ عدد الوفيات 12 حالة، بحسب الإحصائيات الرسمية.
 

روسيا

كورونا

فيروس كورونا

اليابان

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