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إخلاء سبيل متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بتدابير إحترازية

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:22 م
إخلاء سبيل متهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بتدابير إحترازية أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل آلاء ياسر، بتدابير إحترازية، احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة،  بتهمة الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة، وأسندت النيابة للمتهمة بالقضية رقم 1269 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل الجماعة الإرهابية. 
 
كما أسندت النيابة إليها عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
كما أسندت النيابة إليها ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطها فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.

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انضمام لجماعه ارهابيه

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