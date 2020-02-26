إحباط تسلل مهاجرين غير شرعيين فى موريتانيا

وكالات

أحبطت السلطات الأمنية بالعاصمة الاقتصادية الموريتانية، نواذيبو، عملية تسلل لعشرة مهاجرين غير شرعيين أجانب شمال المدينة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوردت مصادر إعلامية رسمية أنه تم إشعار السلطات بهم ونقلوا إلى الجهات المعنية للنظر في شأنهم، مشيرة إلى أنهم دخلوا البلاد بوثائق شرعية لكنهم كانوا ينوون التسلل بطريقة غير نظامية .

يذكر أن السلطات في المنطقة ضبطت في الأشهر الأخيرة مجموعات من المهاجرين وتمت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

كانت موريتانيا، إستضافت الثلاثاء تدريبات عسكرية فى إطار تمرين "فلينتلوك 2020" المشترك، بمشاركة 34 دولة عربية وأفريقية وغربية.

وأفاد بيان صادر عن قيادة الأركان العامة للجيوش فى موريتانيا -وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء- أن التمرين الذى يستمر عدة أيام، يهدف لتنمية القدرات العملياتية لدول الساحل فى إطار شراكة متعددة الأطراف.

وأضاف أن هذا الحدث العسكرى السنوى المهم يجسد إرادة الدول المشاركة فى الرفع من مستوى التعاون العسكرى والأمنى فى منطقة الساحل والصحراء، كما أنه يتيح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويعدُ تمرين "فلينتلوك 2020" هو التمرين العسكرى السنوى الأكبر الذى تقوم به قوات العمليات الخاصة للقيادة الأمريكية فى أفريقيا "آفريكوم" منذ عام 2005