إحالة الفراش المتهم بالتحرش بتلميذة بمدرسة إبتدائى فى الشرقية للجنايات

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة الفراش المتهم بالتحرش بتلميذة داخل حجرة الأنشطة بمدرسة إبتدائى بقرية شبرا النخلة ، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ، لمحكمة الجنايات للمحاكمة ، وحددت المحكمة جلسة 23 مارس المقبل لنظر أولى جلسات القضية .

تعود أحداث القضية رقم 15140 جنايات مركز شرطة بلبيس لسنة 2019 ، ليوم 7 ديسمبر ، عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال ، مأمور مركز شرطة بلبيس ، يفيد بورود بلاغ من والى أمر تلميذة يتهم " ع ر " 35 سنة عامل بمدرسة إبتدائى ، بقرية شبرا النخلة دائرة مركز شرطة بلبيس ، باستدراج طفلته بالصف السادس الإبتدائى، داخل حجرة الأنشطة وقام بالتحرش بها جنسيا .

وتبين من التحريات التى قام بها الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب ، أن العامل جار الطفلة فى المنزل ومتزوج ولديه أطفال، وأن الطفلة تعيش مع جدتها من والدتها لانفصال الأبوين، وحاول التحرش بالطفلة وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس ، بإشراف العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، من ضبط من المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة، التى قررت بمعرفة أحمد خطاب، رئيس النيابة حبسه على ذمة التحقيقات وإحالته محبوسا إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.

وقررت إدارة بلبيس التعليمية، برئاسة محمد على، مدير الإدارة التعليمية، فتح تحقيق فى الواقعة، وبالعرض على رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، قرر نقل فراش بمدرسة ابتدائى بقرية شبرا النخلة إلى ديوان عام الإدارة، وإحالته للشئون القانونية للتحقيق معه ، وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين إنتهاء التحقيقات.

وقال أحد أبناء القرية، إن الطفلة متفوقة دراسيا، وتقيم مع جدتها من والدتها لانفصال الأبوين، وأن الفراش هددها بالإيذاء فى حالة الإفصاح عن شيئ عندما استدرجها لغرفة النشاط للتحرش بها، وتعاطف الكثير من الأهالى مع الطفلة