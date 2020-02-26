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والتوصية بتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة بمراكز أخري

إحالة العاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:23 م
إحالة العاملين بمركزي شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل مركز شباب مدينة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بتشكيل لجنة متابعة برئاسة محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة لمتابعة مراكز شباب بنها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمراكز الشباب.

وتبين للجنة المتابعة من غياب بعض العاملين ببعض مراكز الإدارة وهي مركز  شباب  كفر الجزار ، والمنشية ببنها ، كما تابعت اللجنة سير الأعمال وتنفذ الأنشطة بمراكز شباب ورورة، وبطا، وكفر بطا، وبقيرة، وكفر أبو زكرى، ومدينة بنها والرملة.

 

وأوضحت مديرية الشباب بالقليوبية، أنه أوصت اللجنة بتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة وفيش الكهرباء والاهتمام بنظافة المراكز، كما أنه بمتابعة بعض الملاعب تبين تشغيلها بايصالات رسمية وانضباط العاملين وانتظام سير العمل بها.

 

وتابعت، أنه تم رفع تقرير المتابعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العاملين المقصرين والمتغيبين أثناء أوقات العمل الرسمية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

 

فيما نفذت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للخدمات المساعدة "الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية" برئاسة مجدى رشدى، ورشة عمل عن أهمية الرياضة للوقاية من أمراض العصر تحت شعار "لياقتك فى حركتك" بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

 

واستقبل دكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، كل من الدكتور سمير كرم حسين مدير عام الإدارة العامة للبحوث والمكتبة الرياضية بوزارة الشباب ، والدكتورة نهلة محمد إسماعيل كبير باحثين بالادارة العامة للبحوث، فى حضور وليد فرماوى وكيل المديرية للرياضة،  ومحمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة ، مع مشاركة أكثر من 120 من أخصائي ومشرفى ومدربى الرياضة بمراكز الشباب والاندية على مستوى المحافظة.


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