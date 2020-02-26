أمن القليوبية يضبط 3 تشكيلات عصابية بكفر شكر والخانكة

القليوبية - نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 3 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات والأسلحة النارية بكفر شكر والخانكة وقليوب، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، ففى كفر شكر تم ضبط كل من، "ر.ع" 45 سنه، عاطل، و "ع. ر" 25 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ مالى 530 جنيها وعدد 2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1334لسنة 2020م جنح مركز كفر شكر .

وفى قليوب تم القبض على كل من، "م.ن " 25 سنة، عاطل، و " ا.م " 29 سنة، وشهرته "الخربان"، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالى 430 جنيها، وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما ، والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 614 لسنة 2020م إدارى قسم قليوب .

وفى الخانكة تم ضبط كل من " ه.ا " 38 سنه، عاطل، و" س.ا " 28 سنه، عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية عيار مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 4 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ، ومبلغ مالى 580 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما .

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما بدوائر مركزى كفر شكر والخانكة وقليوب، والمبالغ المالية متحصلات البيع والهاتف المحمول لتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهمان للنيابة العامة التى أمرت بحبسهما بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب وشمال بنها مع مراعاة التجديد القانونى لهما.