سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن القليوبية يضبط 3 تشكيلات عصابية بكفر شكر والخانكة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:12 م
أمن القليوبية يضبط 3 تشكيلات عصابية بكفر شكر والخانكة ضبط متهمين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 3 تشكيلات عصابية لترويج المخدرات والأسلحة النارية بكفر شكر والخانكة وقليوب، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق، ففى كفر شكر تم ضبط كل من، "ر.ع" 45 سنه، عاطل، و "ع. ر" 25 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ مالى 530 جنيها وعدد 2 هاتف محمول وسلاح أبيض مطواة، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهاتف للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1334لسنة 2020م جنح مركز كفر شكر .

وفى قليوب تم القبض على كل من، "م.ن " 25 سنة، عاطل، و " ا.م " 29 سنة، وشهرته "الخربان"، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالى 430 جنيها، وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما ، والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 614 لسنة 2020م إدارى قسم قليوب .

وفى الخانكة تم ضبط كل من " ه.ا " 38 سنه، عاطل، و" س.ا " 28 سنه، عاطل، وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية عيار مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 4 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 100 جرام ، ومبلغ مالى 580 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما .

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد ترويجها على عملائهما بدوائر مركزى كفر شكر والخانكة وقليوب، والمبالغ المالية متحصلات البيع والهاتف المحمول لتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المضبوطات وأحيل المتهمان للنيابة العامة التى أمرت بحبسهما بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوب وشمال بنها مع مراعاة التجديد القانونى لهما.

 


مباث القليوبية

مديرية امن القليوبية

اخبار مصرية

اخبار مصر

تشكيل عصابى

ترويج المخدرات والاسلحة النارية

كفر شكر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة