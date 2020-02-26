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ألمانيا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:00 ص
ألمانيا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرج الألمانية، اليوم، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى الولاية الواقعة جنوب غرب البلاد.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت الوزارة في شتوتجارت أن الشخص المصاب بالعدوى هو رجل فى الخامسة والعشرين.

كانت وزارة الخارجية الألمانية، ذكرت أنها لا تنظر حاليًا فى إغلاق حدودها مع إيطاليا، وذلك بعدما شهدت الأخيرة ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من مائتى حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ونقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية الاثنين، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية ماريا أديبار قولها فى مؤتمر صحفى، إنه لم يصدر تحذير من السفر إلى إيطاليا وحتى هذه اللحظة لا ننتوي إصدار أية تحذيرات.

وكان رئيس وكالة الدفاع المدنى الإيطالى أنجيلو بوريلي، قد أعلن فى مؤتمر صحفى الاثنين مصرع 5 أشخاص وإصابة 219 آخرين على الأقل بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا تتركز فى بر الصين الرئيسي الذى سجل أكثر من 77 ألفًا ومائة حالة إصابة، تليها اليابان بتسجيل 840 حالة إصابة وكوريا الجنوبية (833 حالة).

وتعتبر إيطاليا، بعد القفزة الحالية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، أكبر بؤرة للفيروس خارج آسيا.   


المانيا

كورونا

الصحه الالمانيه

فيروس كورونا

ايطاليا

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