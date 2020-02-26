أكاديمية البحث العلمى: 7 ميداليات يحصدها المبتكرون المصريون فى معرض بالكويت

حصد الوفد المصرى المشارك فى "المعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط"، الذى عُقد فى الكويت على 7 ميداليات منها ميدالية ذهبية، 5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية عن اختراعاتهم فى مجالات متنوعة.

وفى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر وتأتى هذه النتائج متوافقة تماماً مع الجهد المبذول من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية لدعم الابتكار والمبتكرين.

وأوضح صقر أن الأكاديمية قد اختارت ودعمت المخترعين المصريين من الذين سبق وأن دعمتهم الأكاديمية من خلال برامجها مثل برنامج دعم مشروعات التخرج، وجهاز تنمية الابتكار والاختراع ومكاتب التايكو، وبعد منافسة قوية بين المرشحين وتقديم عروض أمام لجنة التحكيم المتخصصة والمُختارة من قبِل الأكاديمية، دعمتهم الأكاديمية بتذاكر السفر والإقامة ورسوم الاشتراك للمشاركة فى فاعليات أكبر ثانى معرض للابتكار.

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‏ووصل دعم الأكاديمية إلي ما يقرب من 750 دولار لكل مشارك هذا بخلاف تذاكر الطيران، وقد شارك في المعرض هذا العام اكثر من 40 دولة.

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‏وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والواردة من المشرف علي البعثة المصرية هالة أحمدى المشرف على جهاز التنمية التكنولوجية بالأكاديمية الى فوز المخترع الدكتور إبراهيم الشربينى بميداليه ذهبية واخرى فضية عن اختراعاته فى مجال الطب وهو الابتكار الممول من قبل من الأكاديمية من خلال المبادرات ومكاتب التايكو وهو "ضمادة نانوية ذكية للجرعات المفردة لجروح السكرى"، واختراعة " مواد عالية القدرة لاسر الأبخرة المعدنية"، كما فازت المخترعة ساره الداخلي بميدالياتين فضيتين عن ابتكارين في مجال الطب وهم "تركيبه جديدة للديوسمين والايسين واختراعها " كرونى"، وفازت المخترعه مى محمود حجازى ودينا عماد احمد وفريقهما بميدالية فضيه عن اختراعهم فى مجال علوم الحاسب والبرامج تحت عنوان " تى شيرت ذكى يكشف العنف الجسدى".

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‏كما فاز المخترع الدكتور محمود جلال بالميدالية الفضية عن اختراعه فى مجال الزراعه والبستنة بعنوان "مستخلصات نباتية آمنه لمقاومة الآفات الزراعية "، وفاز ايضاً المخترع سالم ابو بكر عبده بالميداليه البرونزيه عن اختراعه في مجال الميكانيكا والمحركات بعنوان " سكوتر فلانكرز الذكى".