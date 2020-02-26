سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أكاديمية البحث العلمى: 7 ميداليات يحصدها المبتكرون المصريون فى معرض بالكويت

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:52 ص
أكاديمية البحث العلمى: 7 ميداليات يحصدها المبتكرون المصريون فى معرض بالكويت الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصد الوفد المصرى المشارك فى "المعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط"، الذى عُقد فى الكويت على 7 ميداليات منها ميدالية ذهبية، 5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية عن اختراعاتهم فى مجالات متنوعة.
 
وفى بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى أعرب الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن سعادته بهذه النتائج التي تبعث على الفخر وتأتى هذه النتائج متوافقة تماماً مع الجهد المبذول من قبل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى الأكاديمية لدعم الابتكار والمبتكرين.
 
وأوضح صقر أن الأكاديمية قد اختارت ودعمت المخترعين المصريين من الذين سبق وأن دعمتهم الأكاديمية من خلال برامجها مثل برنامج دعم مشروعات التخرج، وجهاز تنمية الابتكار والاختراع ومكاتب التايكو، وبعد منافسة قوية بين المرشحين وتقديم عروض أمام لجنة التحكيم المتخصصة والمُختارة من قبِل الأكاديمية، دعمتهم الأكاديمية بتذاكر السفر والإقامة ورسوم الاشتراك للمشاركة فى فاعليات أكبر ثانى معرض للابتكار. 
 ‏
 ‏ووصل دعم الأكاديمية إلي ما يقرب من 750 دولار لكل مشارك هذا بخلاف تذاكر الطيران، وقد شارك في المعرض هذا العام اكثر من 40 دولة. 
 ‏
 ‏وأشارت البيانات الصادرة عن أكاديمية البحث العلمي والواردة من المشرف علي البعثة المصرية  هالة أحمدى المشرف على جهاز التنمية التكنولوجية بالأكاديمية الى فوز المخترع الدكتور إبراهيم الشربينى بميداليه ذهبية واخرى فضية عن اختراعاته فى مجال الطب وهو الابتكار الممول من قبل من الأكاديمية من خلال المبادرات ومكاتب التايكو وهو "ضمادة نانوية ذكية للجرعات المفردة لجروح السكرى"، واختراعة " مواد عالية القدرة لاسر الأبخرة المعدنية"، كما فازت المخترعة ساره الداخلي بميدالياتين فضيتين عن ابتكارين في مجال الطب وهم "تركيبه جديدة للديوسمين والايسين واختراعها " كرونى"، وفازت المخترعه مى محمود حجازى ودينا عماد احمد وفريقهما بميدالية فضيه عن اختراعهم فى مجال علوم الحاسب والبرامج تحت عنوان " تى شيرت ذكى يكشف العنف الجسدى".
 ‏
 ‏كما فاز المخترع الدكتور محمود جلال بالميدالية الفضية عن اختراعه فى مجال الزراعه والبستنة بعنوان "مستخلصات نباتية آمنه لمقاومة الآفات الزراعية "، وفاز ايضاً المخترع سالم ابو بكر عبده بالميداليه البرونزيه عن اختراعه في مجال الميكانيكا والمحركات بعنوان " سكوتر فلانكرز الذكى".
 
 
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (1)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (1)

الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (2)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (2)

الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (3)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (3)

الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (4)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (4)

الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (5)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (5)

الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (6)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (6)

الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (7)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (7)

الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (8)
الوفد المصرى بالمعرض الدولى الثانى عشر للاختراعات فى الشرق الأوسط (8)



 

 


الابتكار

أكاديمية البحث العلمى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة