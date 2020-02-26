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أقوى رسالة من سيدة بالدموع.. وآخرين يقدمون غنوة فى وداع مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:11 م
أقوى رسالة من سيدة بالدموع.. وآخرين يقدمون غنوة فى وداع مبارك
تقرير أسامة طلعت

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العديد من المشاهد التقطتها عدسة اليوم السابع في وداع الرئيس الراحل حسني مبارك أمام مقابره في مدينة نصر، كان أبرزها هو رسائل بالدموع من المواطنين، وأغنية أنشدها المواطنون في وداع الرئيس.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

 

 

ونعت رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للقوات المسلحة ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.


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جثمان مبارك الرئيس مبارك

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وفاة الرئيس مبارك

جنازة الرئيس الأسبق

جنازة مبارك

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