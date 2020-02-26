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أخبار × 24 ساعة.. إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام على وفاة مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:10 ص
أخبار × 24 ساعة.. إعلان حالة الحداد لمدة 3 أيام على وفاة مبارك الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

رئاسة الجمهورية تنعي مبارك: أحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة

إعلان حالة الحداد العام على وفاة مبارك بكل أنحاء الجمهورية 3 أيام

عزاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك الجمعة بمسجد المشير فى التجمع الخامس

تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد ظهر غدٍ الأربعاء

أصدقاء عائلة مبارك: لم يرحل إلا بعد الاطمئنان على براءة علاء وجمال بقضية البورصة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

التضامن تعلن فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة

التموين: حل 5780 شكوى للمواطنين خلال 3 أيام وفروع لحماية المستهلك بجميع المحافظات

وزيرة التضامن: الخميس إطلاق برنامج "وعى" لمحاربة التدخين وتعاطى المخدرات

التضامن: التعاقد مع فنادق مميزة بمكة والمدينة حرصا على راحة الحجاج

التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الشتوى لـ3420 حتى الآن

الصحة تكشف عن النصيحة الذهبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

الصحة: رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة لــ71.6% عام 2030

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الزراعة: 6 لجان لمتابعة الخضر والفاكهة بسب التقلبات الجوية .. اعرف التفاصيل

وزير التعليم العالى: 5 جامعات تكنولوجية جديدة وخطة لإنشاء جامعة بكل محافظة

وزيرة البيئة: جار إطلاق أبليكشن "هات تليفونك القديم وخد نقاط شراء"

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نائب وزير التعليم يؤكد انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس


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