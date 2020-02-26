سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:23 م
أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور مشاركة الشخصيات العامة في جنازة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك فى جنازة الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، العديد من الشخصيات العامة فى عصره، منهم رجل الأعمال أحمد عز، وفتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، ومفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربى الأسبق.
 
 
وتشيع الجنازة بعد قليل فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.
 

وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، ويشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء

 

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

 

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا   المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

 

ونكس مجلس الوزراء، العلم  حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 

وكانت رئاسة الجمهورية، قد أعلنت حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

جنازة محمد حسنى مبارك (1)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (2)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (3)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (4)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (5)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (6)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (7)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (8)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (9)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (10)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (11)
 
جنازة محمد حسنى مبارك (12)

 


موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

هايدي راسخ

سوزان مبارك

حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ذكريات 1200 يوم فى حياة مبارك بمستشفى المعادى العسكري.. عاملة الغرفة كشفت لليوم السابع كواليس فترة إقامته: كان يقرأ الجرائد يوميا ويسمع أم كلثوم.. ويفرح دائما بلقاء حفيده ويحزن بعد أي عمل إرهابى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:00 م

بث مباشر.. جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك من مسجد المشير

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:57 م

رئيس الوزراء يشارك بجنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:56 م

جمال مبارك يحمل نعش والده لأداء صلاة الجنازة عليه فى مسجد المشير طنطاوى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة