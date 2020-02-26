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أبرزهم عاطف صدقى ورقية السادات.. شخصيات عامة تجاور مبارك بمقابر مصر الجديدة.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:23 ص
أبرزهم عاطف صدقى ورقية السادات.. شخصيات عامة تجاور مبارك بمقابر مصر الجديدة.. صور مقابر مصر الجديدة
كتب كريم صبحى

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وزراء وأدباء وشخصيات شهيرة، سيجارون الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى مقبرته الموجودة بمنطقة مصر الجديدة، كما يرقد حفيده أيضا بتلك المقابر. ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، فى جولة بمقابر مصر الجديدة، حيث من المقرر أن يدفن بها الرئيس الأسبق مبارك، وجود مدافن لشخصيات عامة مثل عاطف صدقى رئيس وزراء مصر الأسبق، والأديب أنيس منصور ومدفن الرئيس الراحل أنور السادات.

 

ويتواجد بتلك المقابر، مدفن عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث يدفن بها بناته رقية وراوية وكاميليا السادات على بعد أمتار من مدفن الرئيس الأسبق مبارك.

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وعلى بعد أمتار قليلة، يرقد جثمان الراحل عاطف صدقى الذى توفى عام 2005، وتولى رئاسة الوزراء فى عهد الرئيس مبارك بالفترة من عام 1986 لعام 1996.

 

كما يوجد فى نفس المقابر، مدفن الكاتب الراحل أنيس منصور الذى توفى عام 2011 ، كما يوجد على بعد أمتار مدفن الكاتب الراحل جلال الدين الحمامصى الذى توفى عام 1988، وكذلك مدفن ممدوح الليثى نقيب المهن التمثيلية.

 
وفى نفس المقابر، يوجد مدفن للفريق كمال حسين علي، الذى تولى منصب مدير سلاح المدرعات، ثم قائدا عاما للقوات المسلحة فى حرب أكتوبر 1973م، وكان قائد للفرقة 21 العسكرية المسئولة عن إمداد الجيش المصري بالدبابات خلال حرب 1973، ثم رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية عام 1975م فوزيرا للدفاع عام 1978، وتولى رئاسة مجلس الوزراء 1985، كما تولى منصب وزير الخارجية، وأثناء عمله الأخير تولى مسؤولية المفاوضات العسكرية مع إسرائيل بعد اتفاقية كامب ديفيد.
 
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كما يوجد فى نفس المقابر، مدفن الوزير عبد اللطيف بلطية، وزير القوى العاملة السابق، رئيس اتحاد عمال مصر فى الستينيات بعدما توفى عام 1993. كما يجاور الرئيس الأسبق مبارك فى مقبرته مدفن عبد اللطيف البغدادى، أحد الضباط الأحرار فى ثورة 23 يوليو، كما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية عام 1961.

 

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موت حسني مبارك

وفاة حسني مبارك

موت مبارك

رحيل مبارك

عمر حسني مبارك

عمر الرئيس مبارك

وفاة الرئيس الأسبق

موت الرئيس الأسبق

وفاة مبارك

حسني مبارك

مبارك

محمد حسني مبارك

فريد الديب

علاء مبارك

جمال مبارك

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حقيقة موت حسني مبارك

حقيقة وفاة مبارك

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