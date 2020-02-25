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3 دول تتصدر صادرات مصر من الموالح أبرزها السعودية وإجمالى الصادرات مليون و800 ألف طن

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:00 ص
3 دول تتصدر صادرات مصر من الموالح أبرزها السعودية وإجمالى الصادرات مليون و800 ألف طن موالح - ارشيفية
كتبت سماح لبيب

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قال شريف النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن صادرات مصر من الموالح وصلت خلال عام 2019 نحو مليون و800 ألف طن لحوالى 111 دولة حول العالم وتنوعت ما بين البرتقال واليوسفى والليمون والجريب فروت، وتصدرت مصر السعودية قائمة الدول الأكثر استيرادًا للموالح من مصر بكميات وصلت إلى 300 ألف طن، وروسيا بنحو 298 ألف طن، والصين و217 ألف طن، لافتا إلى أن 45% من صادرات الموالح المصرية موجهة لهذه الدول الثلاثة.

وأضاف النجارى في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الإنتاج السنوي من البرتقال يصل إلى 5 ملايين طن نصدر منه الكميات المشار إليها، والباقى للسوق المحلى، موضحًا أن هناك ارتفاعا طفيفا فى الأسعار فى المزارع والتى تراوحت بين 4 إلى 4.25 جنيه للطن، بعد بدء الموانئ الصينية في فتح واردتها للموالح المصرية خلال الفترة المقبلة على أن يقتصر التصدير على المدن البعيدة عن أماكن انتشار فيروس كورونا، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على حجم التعاقدات الجديدة المطلوبة.

وتابع أن الصين توقفت عن استيراد الموالح من مصر خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق المحال التجارية والمطاعم التى تحصل على كميات كبيرة من البرتقال المصرى، خاصة أن الصين منعت التجمعات بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، موضحا أن بدء التصدير للصين مرة أخرى سيتم الاتفاق عليه بعد فتح الموانئ لديها ولكن لبعض المناطق الخالية من الفيروس والمستمرة في عملها في الأسواق الصينية.

وأوضح النجارى، أن توقف الصين لم تؤثر على حصيلة صادرات مصر من الموالح ، خاصة أن النسبة الأكبر تتوجه إلى الدول العربية وروسيا والدول الأوروبية.

 


اخبار الاقتصاد

موالح

كورونا

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