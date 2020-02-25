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28 مرشحا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بدمياط

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 10:37 ص
28 مرشحا يتنافسون فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بدمياط انتخابات نقابة المهندسين بدمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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تشهد انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين الفرعية بدمياط، منافسة ساخنة بين 28 مرشحا على 4 قوائم، فى الانتخابات المقرر لها الجمعة 28 فبراير، وذلك تحت إشراف قضائى

ويتنافس 28 مرشحا، ففى شعبة مدنى يتنافس 13مرشحا"وائل بقا، فادى البغيلى، احمد بركات، محمد كارم، سمير بحوت، نبيل الحفناوى، شريف صلاح، محمد الخولانى، رأفت الجزار، احمد ابو سمرة، احمد حليمة، عمرو عبيد ، محمد على".

وعلى شعبة ميكانيكا يتنافس،" محمد فوزى، محمد بحيرى، محمد قويطة"، وشعبة كهرباء يتنافس 7 مرشحين هم " أحمد غانم، إبراهيم بدران، اسلام الحبشى، اسعد شاكر، على عبد اللطيف، محمد دهب، محمد العريان ".

وعلى شعبة عمارة يتنافس 5 مرشحين، هم " محمد الغتورى، محمد الشعراوى، حاتم زقزوق، فاطمة كيوان، السيد عبد الوهاب " .

وكانت النقابة العامة للمهندسين، قد أعلنت نهاية الشهر الماضى القوائم الأولية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة، ومقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات، ويتم إجراء الانتخابات بناء على قرار مجلس نقابة المهندسين بعقد انتخابات التجديد النصفى لمجالس شعب النقابة الهندسية السبعة،:" مدنى، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، على أن يتم إجراء التصويت بالانتخابات يوم الجمعة 28 فبراير 2020

وكانت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، قد أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، 8 يناير الماضى ، وتم غلق باب الترشح يوم 23 يناير ، وذلك بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية

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انتخابات التجديد النصفى النصف التجديدى لنقابة المهندسين بدمياط

 

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انتخابات التجديد النصفى النصف التجديدى لنقابة المهندسين بدمياط

 

 


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