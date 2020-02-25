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وكيل أوقاف الأقصر: افتتاح مسجد السيد البدوى بشرق السكة ودورة لـ 7 دعاة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:23 م
وكيل أوقاف الأقصر: افتتاح مسجد السيد البدوى بشرق السكة ودورة لـ 7 دعاة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشهد مديرية أوقاف الاقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إفتتاح مسجد السيد البدوى بمنطقة شرق السكة الحديد بمدينة الأقصر وذلك بحضور قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة بندر الأقصر والمواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمدينة الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن يتم إفتتاح المسجد بعد الإنتهاء من بناءه وتشييده والنظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها فى الفترة الأخيرة يجد بأنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الأقصر، بدعم رواد المساجد وأبناء المحافظة فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى إرتضاه الله تبارك وتعالى لها وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه فى إطار تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف وإنطلاقاً من إيمانها بأن الداعية هو ركيزة أساسية فى تقدم المجتمع ونهوضه نحو الأمام، وأن هذا التقدم له مفردات كثيرة ومتنوعة ومن بينها التدريب والذى توليه الوزارة إهتماماً عظيماً، تم اختيار مجموعة من الدعاة وعليهم التوجه إلى مسجد النور بالعباسية وذلك لحضور البرنامج التدريبى التأهيلى والذى سوف يبدأ من أول مارس 2020، وهم كالتالى:- (الشيخ عبدالرحمن أحمد الطاهر - الشيخ طه نوبى أحمد وزيرى - الشيخ محمود عبد الحكيم فاضل - الشيخ مصطفى عبد الكريم عبد الرحيم - الشيخ خالد ابراهيم حسين - الشيخ محمود محمد أحمد حسن - الشيخ محمود حسنى عبدالنبي).


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