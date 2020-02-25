وفاة أكبر معمر فى العالم بعد أيام من حصوله على اللقب

كتب محمد عبد المجيد

توفى اليوم الأحد، اليابانى شيتيسو واتانابى، صاحب الـ 112 عام، و الذى كان أصبح أكبر معمر فى العالم، و ذلك بعد أيام قليلة من حصوله على لقب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، وقالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، إن أكبر معمر فى العالم توفى قبل يومين، لكن لم يكشف عن سبب وفاته.

و وفقا لما نشر على موقع "سكاى نيوز"، نقلت صحف عن أفراد أسرة واتانابي، أنه لم يتمكن من تناول أى طعام مؤخرا، وأنه أصيب بارتفاع فى درجة الحرارة وصعوبة فى التنفس قبل وفاته بيومين.

واتانابي، الذى ولد عام 1907، تم منحه شهادة أكبر معمر فى العالم من موسوعة "جينيس" فى 12 فبراير الجاري، وبدا مبتسما ورافعا قبضته.

وقدمت "جينيس" فى اليابان التعازى لعائلة واتانابي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ووفقا لصحيفة "ماينيبشي" اليابانية، فإن لواتانابي، الذى عمل فى تايوان لمدة 18 عاما قبل عودته إلى مدينة نيجاتا بشمال البلاد، لديه 5 أبناء و25 حفيدا.

وبعد عودته إلى نيجاتا، عمل واتانابى فى الحكومة المحلية حتى تقاعده، وخلال عمره المديد زرع الخضراوات والفاكهة فى مزرعة العائلة، وكان يحب تناول الحلوى وزراعة الأشجار القزمية اليابانية بطريقة فنية تقليدية.

ودأب شيتيسو واتانابى على القول، على الدوام، إن سر عمره الطويل هو الابتسام باستمرار.

وأجاب واتانابى خلال مقابلة صحفية معه عقب حصوله على اللقب، عن سؤال بشأن سر طول عمره، قائلا: "لا تغضب وحافظ على ابتسامتك"، بحسب صحيفة "يو إس توداي"، وولد واتانابى عام 1907 بمدينة نييجاتا الساحلية شمالى اليابان، وعمل حتى العقد الماضى كمزارع.

وتخرج واتانابى، من مدرسة زراعية قبل أن ينتقل إلى تايوان للعمل فى مجال زراعة قصب السكر، وعاش هناك 18 عاما، وعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، عاد واتانابى إلى نييجاتا وعمل موظفا حكوميا حتى تقاعده.

يذكر أن، توفى معمر عمانى عن عمر ناهز 130 عاما، وبحسب صحيفة الوطن العمانية، شيعت بلدة البليدة بولاية عبرى العمانية المعمر مبارك بن محمد المجرفى الذى وافته المنية عن عمر ناهز 130عاما.

ووفقا للصحيفة العمانية يعتبر المجرفى من أكبر المعمرين بولاية عبرى، وحفلت سيرته الحياتية بالأسفار والأعمال الزراعية وانتقاله للعمل فى أقطار مجلس التعاون الخليج العربى، وكانت صحيفة الوطن العمانية قد نشرت لقاء مع المعمر مبارك المجرفى تحدث خلاله عن أعماله وتنقلاته بين الأقطار، وبعدها والتطورات الشاملة التى شهدتها السلطنة فى عهد السلطان قابوس بن سعيد.