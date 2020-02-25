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وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى بمكتبة الإسكندرية.. صور

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:30 م
وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى بمكتبة الإسكندرية.. صور وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى
الإسكندرية ــ أسماء على بدر

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افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء،  مؤتمر الدولي للطب الرياضي الإصابة والتأهيل، الذي تنظمه النقابة العامة للمهن الرياضية بالتعاون مع مؤسسة إماراتية، بمكتبة الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، بحضور والنائب الدكتور فتحي محمد ندا، النقيب العام، وعبد الله أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.
 
وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هذا الموضوع من الموضوعات الحيوية في الوسط الرياضي، بشأن إصابات الملاعب والتأهيل، ونشكر النقابة العامة على سعيها في الشراكة مع مؤسسة إماراتية. 
 
وأكد على أن الوزارة تعمل الآن على تطوير الطب الرياضي، ونحن نسعى إلى علاج المصابين من الرياضين داخل مصر من خلال خبراء في هذا المجال، وأتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق. 
 
وأضاف أن الرياضة أمن قومي، ونحن الآن في مرحلة التطوير والتأهيل، وأنني منذ تولي المهمة كان لابد من استراتيجية واضحة من أجل الوصول إلى الهدف داخل الوزارة. 
 
وأشار إلى أن نقابة المهن الرياضية أحد الأذرع التي ستعتمد عليها الوزارة خلال الفترة المقبلة، وأن هناك رؤية داخل الوزارة في الاستفادة من أساتذة المهن الرياضية في اتخاذ الحلول، ومضيفاً أن على النقابة العامة زيادة مواردها من خلال وضع استراتيجية واضحة. 
 
 
وقال الدكتور فتحي ندا، نقيب الرياضيين، ان النقابة قامت بعدد من بروتوكولات التعاون مع عدة دول عربية، و مضيفاً أن الشعب المصري والأماراتي فهم شعب واحد.
 
وأضاف ان مكتبة الإسكندرية هي النموذج في مجال العلم والثقافة على مستوى العالم، ولذلك جاء الاختيار في عقد المؤتمر الدولي للطب الرياضي اليوم داخلها. 
 
وأكد عبد الله أحمد الطنيجي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على علاقات التعاون بين البلدين مصر والإمارات، وأن الهدف من المؤتمر هو تبادل الخبرات في مجال الطب الرياضي.
 
 
وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى (1)
 
وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى (2)
 
وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى (3)
 
وزير الشباب والرياضة يفتتح مؤتمر الطب الرياضى (4)

 


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