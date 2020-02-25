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وزير السياحة: تنظيم أكبر حفل فى تاريخ مصر المعاصر بافتتاح المتحف الكبير

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 04:58 م
وزير السياحة: تنظيم أكبر حفل فى تاريخ مصر المعاصر بافتتاح المتحف الكبير الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار
نور علي

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كشف الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء المتحف الكبير بمنطقة هضبة الأهرام بلغت مليار دولار .

وأعلن "العنانى" أمام اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب اليوم، برئاسة عمرو صدقى إقامة اكبر حفل فى تاريخ مصر المعاصر لافتاح المتحف وسيتم دعوة كل ملوك ورؤساء العالم فى هذا الاحتفال .

وأشار الوزير إلى وجود تنسيق كامل مع وزارة الطيران المدنى فى العديد من البرامج من أجل تنشيط السياحة .

وأضاف أن هناك برامج حوافز لتسيير رحلات جوية إلى جهات سياحية معينة ومنها طابا، وتحدث العنانى عن إعادة تأهيل العديد من المتاحف فى مختلف محافظات مصر بمئات الملايين من الجنيهات.

من جانبه أكد عمرو صدقى رئيس اللجنة، أن مصر تمتلك العديد من المقاصد السياحية والكنوز الأثرية التى تؤهلها أن تكون فى مصاف الدول الجاذبة للسياحة.

وأضاف أن عام 2020 يحمل كثير من المؤشرات التى تدل على أنه عام الانطلاق والازدهار فى قطاعات السياحة والآثار والطيران المدنى وذلك بفضل الدعم الذى تعطيه القيادة السياسية من أجل حل المشكلات وتذليل العقبات التى تواجه هذه القطاعات.

وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع، بضرورة التنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى بهدف النهوض بهذه القطاعات المهمة والحيوية، وشددت على أهمية دور القطاع الخاص الذى يشكل 98٪ من العاملين فى صناعة السياحة. 

كما شملت توصيات اللجنة ضرورة الاستفادة من المتحفين الملحقين بمطار القاهرة ووضع برامج متنوعة ومختلفة لسياح الترانزيت .

وأشادت اللجنة بقرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته ووزير السياحة والآثار باعتبارها السبيل الوحيد نحو انطلاق وازدهار قطاعات السياحة والآثار والطيران المدنى .


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