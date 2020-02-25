سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 فبراير 2020 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الزراعة يعلن فتح أسواق الأرجنتين وأستراليا أمام الموالح المصرية لأول مرة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:37 م
وزير الزراعة يعلن فتح أسواق الأرجنتين وأستراليا أمام الموالح المصرية لأول مرة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعى بدول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية الزراعية لتلك الأسواق.

وقال وزير الزراعة، فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إن  الحجر الزراعى نجح فى فتح سوق الموالح بدولة الأرجنتين أمام الصادرات المصرية لأول مرة وأيضا فتح السوق الأسترالي امام التمور المصرية، مضيفا  أن  فتح الأسواق الأرجنتينية والاسترالية جاء بعد عملية تفاوض طويلة اشتملت على استقبال وفود فنية من الدولتين وزيارات ميدانية للاطلاع على نظام الإنتاج والتصدير والفحص الحجري من اجل تلبية اشتراطات الصحة النباتية للدولتين  ، وقد توجت هذه الجهود بالنجاح وبناء عليه تم اصدار التعليمات الفنية للبدء في التصدير بالفعل.

وقال وزير الزراعة ان ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو زياده الصادرات لما لذلك من ابعاد متعددة المحاور في دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الاجنبي وأضاف أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية والتي تشهد حاليا طفرة كبيرة وتغزو معظم الأسواق العالمية مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي.

وأكد  تقرير  الحجر الزراعى ،  أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة. ، وإجراءات صارمة ضد اى من   الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ،وفى حالة مخالفتها  للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى  النيابة العامة، و وقف التعامل  مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى  وادراجها  فى قائمة سوداء ،بالإضافة الى استخدام  الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى  فى  تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.

 



 

الحجر الزراعى

صادرات البرتقال

صادرات التمور

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

طقس الغد مائل للدفء نهارا وشبورة بأغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 11 درجة

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

بواخر أردوغان للدم والنار.. قصة أسلحة تركيا المهربة للإرهاب بليبيا "فيديو"

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

نهاية الحُفر والمطبات.. تفاصيل خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات (فيديو)

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

طارق مؤمن يتأهل إلى نهائى كأس كندا للاسكواش

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

صراحة صفية العمرى.. الهانم تتحدث عن نجوم الفن وتاريخها السينمائى"فيديو"

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

افتتاح هرم زوسر بعد 14 سنة ترميم بأول أسبوع من شهر مارس.. اقرأ التفاصيل

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

الأرصاد تطمئن المواطنين: فرص الأمطار على القاهرة تنتهى بعد ظهر اليوم

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

جبال سانت كاترين تتزين بالثلوج للمرة الثانية.. صور

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

دراسة: الأعمال المنزلية والزواج المبكر أسباب تراجع مساهمة الشابات بقوة العمل

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

شروط وأوراق الحصول على تراخيص عربات مأكولات متنقلة بمحافظة القاهرة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

اليوم.. ثالث جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل البنا شهيد الشهامة

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

التعليم: مسودة جدول امتحانات الثانوية جاهزة واستطلاع رأى الطلاب عليها قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة