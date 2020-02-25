وزير الزراعة يعلن فتح أسواق الأرجنتين وأستراليا أمام الموالح المصرية لأول مرة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى حول الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعى بدول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصرية الزراعية لتلك الأسواق.

وقال وزير الزراعة، فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، إن الحجر الزراعى نجح فى فتح سوق الموالح بدولة الأرجنتين أمام الصادرات المصرية لأول مرة وأيضا فتح السوق الأسترالي امام التمور المصرية، مضيفا أن فتح الأسواق الأرجنتينية والاسترالية جاء بعد عملية تفاوض طويلة اشتملت على استقبال وفود فنية من الدولتين وزيارات ميدانية للاطلاع على نظام الإنتاج والتصدير والفحص الحجري من اجل تلبية اشتراطات الصحة النباتية للدولتين ، وقد توجت هذه الجهود بالنجاح وبناء عليه تم اصدار التعليمات الفنية للبدء في التصدير بالفعل.

وقال وزير الزراعة ان ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو زياده الصادرات لما لذلك من ابعاد متعددة المحاور في دعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي الاجنبي وأضاف أن الوزارة تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية والتي تشهد حاليا طفرة كبيرة وتغزو معظم الأسواق العالمية مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي.

وأكد تقرير الحجر الزراعى ، أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة. ، وإجراءات صارمة ضد اى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير ،وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها الى النيابة العامة، و وقف التعامل مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى وادراجها فى قائمة سوداء ،بالإضافة الى استخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.