وزير الرياضة ومدير مكتبة الإسكندرية يتحدثون مع شباب الجامعات ضمن مؤتمر الاتحادات الطلابية

شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، فى إلقاء محاضرة مع شباب الجامعات المصرية، ضمن مؤتمر "طاقة طلابية للمستقبل" والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمعسكر أبو قير بالإسكندرية.

وبدأت الفاعلية بعرض فيلم تسجيلى لشباب الجامعات عن مكتبة الإسكندرية وتعريف الطلاب بالصرح الثقافى الكبير وأقسامها وفروعها ونبذة عن المقتنيات المتواجدة بداخلها.

وقال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه منذ 2002 تم افتتاح المكتبة على شكلها الحالى، بينما هناك مكتبة أخرى قديمة فى نفس المكان تم تأسيسها فى عهد بطليموس والتى احرقت فى ظروف غامضة.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الطلاب، أن المكتبة فى شكلها الحالى تم تأسيسها بمبادرة الدكتور مصطفى العبادى، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وعرضت الفكرة على الرئيس مبارك وتحمس على إنشاؤها لتأسيس هذا الصرح وهو الأضخم فى العالم وهو تعبير عن التواصل الحضارى بمختلف أنواعه وهى مركز من مراكز التعددية الحقيقية.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية، أن أقسام المكتبة عديدة ولها وثائق تاريخية هامة من بينها متحف المخطوطات والقبة السماوية، والمتاحف فهى قائمة قائمة على قاعدتين وهى الإبداع والتنمية كل ما يقدم ويطور الوطن على المستوى الثقافى والتوثيق للتراث وحمايته، مشيرا إلى أن بالمكتبة أهم الوثائق منها أسرة هيكل وبطرس غالى، أحمد زويل حيث أن مكتبة الإسكندرية أصبحت مركز الإشعاع والجاذبية لكل القوى الثقافية والاجتماعية.