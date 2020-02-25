وزير الخارجية الأمريكية : سنرد على أى محاولة روسية للإضرار بالانتخابات الرئاسية

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حذر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو من أن بلاده سوف ترد إذا ما سعت روسيا للإضرار بالانتخابات الرئاسية لهذا العام .

وأضاف -في تصريحات للصحفيين اليوم /الثلاثاء/ في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن- أن التدخل غير مقبول ، قائلا "ولو اتجهت روسيا أو أي جهة أجنبية أخرى لاتخاذ خطوات تستهدف نسف ديمقراطيتنا ، فسوف نرد".

ومن جهة أخرى طالب بومبيو إيران بالكشف عن حقيقة حجم انتشار فيروس كورونا المستجد لديها، وعدم التكتم، معربا عن قلق بلاده من المعلومات التي تفيد بأن النظام الإيراني يخفي حقائق هامة بشأن انتشار الفيروس.

وقال إن على جميع الدول بما فيها إيران أن تعلن الحقيقة حول فيروس كورونا المستجد وتتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية في هذا الإطار، مضيفا -بشأن القضية الأفغانية -أن بلاده على استعداد لتوقيع اتفاق بشأن خفض الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان مع طالبان إذا ما اتجهت الأخيرة إلى خفض العنف في تلك الدولة ، وإذا ما مضت الأمور بصورة صحيحة فقد يتم التوقيع على الاتفاق يوم 29 فبراير الجاري.