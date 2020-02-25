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خلال لقاء مدير بنك التنمية الأفريقى

وزير التعليم العالى: 5 جامعات تكنولوجية جديدة وخطة لإنشاء جامعة بكل محافظة

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 12:46 م
وزير التعليم العالى: 5 جامعات تكنولوجية جديدة وخطة لإنشاء جامعة بكل محافظة وزير التعلي العالى يستقبل المدير الإقليمى للبنك الإفريقى
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء، مالين بلومبرج المدير الإقليمى للبنك الإفريقى للتنمية، وجيهان السكرى الخبير الاجتماعى والاقتصادى بالبنك؛ لبحث التعاون بين الجانبين لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة، بمقر الوزارة.
 
فى بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبنك التنمية الأفريقى، مشيدًا بدور البنك فى دعم التعليم الفنى، والتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى من شأنها تحقيق نقلة نوعية لمصر والقارة الأفريقية.
 
وتناول اللقاء مناقشة مقترح دعم 5 جامعات تكنولوجية جديدة ، والذي تسعى وزارة التعليم العالي فى المرحلة الحالية لإنشائها بالمناطق الصناعية فى (6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر)، وتم الانتهاء بالفعل من وضع الرسومات الخاصة بها وبدء أعمال الإنشاءات، لافتًا إلى أن خطة الدولة تسعى للوصول بعدد الجامعات التكنولوجية إلى 27 جامعة بمعدل جامعة لكل محافظة.
 
كما استعرض الوزير الجامعات التكنولوجية التي تم الانتهاء منها بــ"قويسنا، وبني سويف، والقاهرة الجديدة"، وبدء الدراسة بها هذا العام الدراسي 2019 / 2020، كما استعرض الرسومات الخاصة بالجامعات التكنولوجية التي سوف يتم البدء في إنشائها خلال العام الحالي.
 
و أوضح الوزير،فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى،  أن هذا النوع من التعليم سيساهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الوزارة نحو تطوير التعليم الفني، وإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية والالتحاق بسوق العمل.
 
وأكد الوزير حرص الوزارة على التعاون مع كل الأطراف الدولية لدعم الاستثمار في مجال التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات، وخصوصًا في التعليم التكنولوجي، فى إطار توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسارات جديدة متكاملة للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي موازية لمسار التعليم الأكاديمي.
 
ولفت الدكتور عبد الغفار إلى أن الغرض من المشروع المقدم هو توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، واستحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي للحصول على درجات جامعية ودراسات عليا.
 
 ومن جانبها، أشادت مالين بلومبرج بالجهود التي قامت بها وزارة التعليم العالي في تطوير التعليم الفني وبالجامعات التي تم الانتهاء منها بــ"قويسنا، وبني سويف، والقاهرة الجديدة"، وبدء الدراسة بها، مؤكدة حرص البنك على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر بمجال التعليم.
 
وتم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلى البنك الأفريقي للتنمية لتحديد المجالات التى يمكن للبنك أن يقدم فيها الدعم للجامعات التكنولوجية الجديدة.
 
حضر اللقاء الدكتور كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتورأحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني.
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