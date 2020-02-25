وزيرا دفاع اليونان وفرنسا ينددان بتصرفات تركيا غير القانونية شرق البحر المتوسط

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ندد وزيرا الدفاع اليونانى نيكوس بانايوتوبولوس والفرنسى فلورنس بارلى -خلال اجتماعهما فى أثينا- بتصرفات تركيا غير القانونية فى شرق البحر المتوسط، وقال الوزيران -حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية (سى إن إيه) اليوم الثلاثاء- إن هناك تقارباً كاملاً فى وجهات النظر فيما يتعلق بالطرق التى يمكن من خلالها مواجهة التحديات الأمنية فى منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرين إلى أن التعاون العسكرى الثنائى يتمتع بمستوى ممتاز، ومن المتوقع تعزيزه بعد قرار البلدين إجراء عدد كبير من التدريبات العسكرية المشتركة سنوياً.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق فى ليبيا بشأن تحديد المناطق البحرية فى البحر الأبيض المتوسط، قال وزير الدفاع اليونانى إنه يُفترض لأى حل سياسى فى ليبيا إلغاء هذه المذكرة.

من جانبها، أشارت بارلى إلى أن الاتحاد الأوروبى وفرنسا نددا بشدة بمذكرة التفاهم هذه، مؤكدة أن الوجود البحرى الفرنسى فى المنطقة يردع الأعمال الانفرادية، مثل الأعمال التى تمارسها تركيا فى المناطق البحرية التى لا تخضع لسيادتها.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلى، قد أكدت دعم بلادها لليونان وقبرص فى نزاعاتهما مع تركيا بشأن المناطق البحرية فى البحر المتوسط، وقالت بارلى - فى تصريحات صحفية أوردتها صحيفة "كاثمريني"اليونانية يوم أمس الإثنين- "تعتزم فرنسا الوقوف إلى جانب اليونان ومساعدتها فى مواجهة التوترات المتعددة فى بحر إيجه وشرق البحر المتوسط " .

وذكرت أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أوضح أن باريس وأثينا تعتزمان تعزيز تعاونهما الدفاعي، وذلك عندما التقى رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس فى أواخر الشهر الماضى .

وأشارت وزير الدفاع الفرنسية، إلى أن بلادها تدعم اليونان وقبرص فى مسألة احترام سيادتها فى المناطق البحرية وتدين مع شركائها الأوروبيين عدم احترام تركيا لهذه القواعد الأساسية.

وترافق فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول فى عملياتها فى البحر المتوسط.